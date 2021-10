Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nagbabala ang National Bureau of Investigation sa publiko ukol sa dumadaming kaso ng delivery scam sa bansa.

Karamihan sa mga nabibiktima ng scam na ito ay mga delivery rider, ani NBI cybercrime division chief Victor Lorenzo.

"Talagang nuisance lang, pang-iinis lang. Gusto lang makaperwisyo kasi hindi namin nakikita na kinancel," aniya sa panayam sa TeleRadyo Martes.

Ilan sa mga nabibiktima ng delivery scam ay hindi na naghahain ng pormal na reklamo.

"Kapag for financial gain 'yung modus, organized 'yun. 'Yun ang tinututukan namin. Pero 'yung iba, 'yung nuisance scammers lang, 'yung pang-iinis lang, medyo hindi nasusundan 'yun kasi ayaw i-substantiate ng mga sumusulat sa amin 'yung complaints nila," aniya.

May babala naman si Lorenzo sa mga taong sangkot sa fake bookings o fake orders.

"'Yung mga nuisance scammer, huwag na po silang magpahirap sa bayan. Huwag na ho silang dumagdag. Baka hindi ho nila alam na may kaukulang parusa dun. Six years to 12 years 'yung identity theft. Akala nila biro-biro lang," aniya.