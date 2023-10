Watch more on iWantTFC

Pinag-iisipan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pagsasagawa ng joint resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kasama ang mga kaalyadong bansa.

Ayon kay AFP chief of staff Lt.Gen. Romeo Brawner Jr. kagaya ito ng mga ginawang joint maritime patrol kasama ang US, Canada at Japan. News Patrol, Miyerkoles, Oktubre 25