Bombero na dawit umano sa 'promotion for sale' huli

Arestado ang isang bombero na sangkot umano sa "promotion for sale" sa Bureau of Fire Protection (BFP), sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group at BFP sa Muntinlupa. Modus umano ng suspek na manghingi ng malaking halaga ng pera sa mga gustong umangat ang ranggo sa naturang ahensiya. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Miyerkoles, 25 Oktubre 2023