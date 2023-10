Watch more on iWantTFC

Ibinahagi ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS), Miyerkoles, ang mga maaaring gawin ng mga kustomer sakaling makapansin ng hindi pangkaraniwang pagtaas sa kanilang water bill.

Ayon kay MWSS Chief Regulator Atty. Patrick Ty, una nang inutusan ang water concessionaires na huwag munang ibigay ang water bill at sa halip ay mag-imbestiga kapag mayroong biglang pagtaas o pagbaba sa bayarin.

Ngunit kung sakaling makuha pa rin ng kustomer ang naturang bill, payo ni Ty, "Ang karapatan po ng consumer ay mag-complain po at request their respective concessionaire or service provider to investigate this immediately."

"During this time, hindi po sila kailangan magbayad at hindi po sila puwede putulan ng tubig," sabi niya sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo.

Kung hindi kuntento sa imbestigasyon ng Maynilad o Manila Water, maaari aniyang ilapit ang isyu sa MWSS.

Dagdag ni Ty, human error sa pagbabasa ng metro ang karaniwang sanhi ng biglaang paglobo ng water bill.

"‘Pag lumobo po yun dahil sa may leak, hindi po error yun, kailangan po nating bayaran ‘yan," dagdag ng opisyal.

"Kailangan po natin ugaliin na i-inspect ang ating paligid," payo niya sa publiko.