May ilang obserbasyon at panukala ang inimbitahang observer at ilang election watchdogs sa ginanap na voter simulation ng Comelec noong Sabado. Isinagawa ito para malaman kung gaano tatagal ang botohan sa gitna ng pandemya. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Lunes, 25 Oktubre 2021