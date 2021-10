Watch more on iWantTFC

Binuksan ng mga eksperto mula sa University of the Philippines ang isang modernong research station sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ito'y para mas mabantayan at mapag-aralan ang ating likas na yaman doon at igiit ang soberaniya ng Pilipinas sa teritoryong iyon. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Lunes, 25 Oktubre 2021