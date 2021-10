Watch more on iWantTFC

Dahil sa pandemya, nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng dugo sa ilang ospital. Kaya to the rescue ang iba't ibang organisasyon sa Cainta at Angono, Rizal na nagsagawa ng blood donation program doon. Sumuporta sa mga proyektong ito ang ABS-CBN Lingkod Kapamilya. Nagpa-Patrol, Bernadette Sembrano. TV Patrol, Lunes, 25 Oktubre 2021