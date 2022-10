Watch more on iWantTFC

Patay ang isang kasambahay matapos makipagbarilan sa mga pulis ang kaniyang among babae nitong madaling araw ng Lunes sa Sta. Mesa, Maynila.

Ayon kay Manila Police District Director Brig. Gen. Andre Dizon, nagpunta ang babaeng suspek sa bahay ng kaniyang kinakasama dahil nais nitong makipaghiwalay sa kaniya.

Hindi umano matanggap ng suspek ang pakikipaghiwalay at humantong ito sa pagpaputok ng dala niyang baril.

Agad rumesponde ang mga pulis at nagkaroon ng habulan at barilan sa pagitan ng suspek at mga pulis, na ikinasawi ng babaeng katulong ng suspek.

Nabatid ng mga awtoridad na hindi pa umano rehistrado ang baril na ginamit ng suspek.

Dinala na sa Sampaloc Police Station ang suspek, na haharap sa patong-patong na kaso, kasama ang illegal possession of firearms at alarm and scandal.

— Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News