Watch more on iWantTFC

Humarap ngayong Lunes sa preliminary investigation sa Department of Justice si Joel Escorial, ang umaming gunman sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Itinuturing naman na person of interest sa kaso ang nasuspendeng Bureau of Corrections chief na si Gen. Gerald Bantag. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Lunes, 24 Oktubre 2022