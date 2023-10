Simbahang Katolika, IFI dumistansiya sa SBSI

Watch more on iWantTFC

Dumistansiya ang Simbahang Katolika at Iglesia Filipina Independiente (IFI) sa Socorro Bayanihan Services Inc. Giit ng mga pari ng IFI, pati sila'y pinagbabawalang makapasok sa komunidad para magmisa at makipaglibing sa mga miyembrong namatay. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Lunes, 23 Oktubre 2023