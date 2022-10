Watch more on iWantTFC

Tiniyak ng Malacañang na prayoridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaligtasan ng mga miyembro ng media. Nakipagdayalogo ang Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police sa ilang miyembro ng media kasunod ng kontrobersiyal na house visit ng mga pulis sa ilang mamamahayag. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Linggo, 23 Oktubre 2022