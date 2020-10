Family law expert: Mga Pinoy hindi pa handa sa same-sex marriage

Watch also in iWantTFC

Iba-iba ang naging reaksiyon sa pahayag ni Pope Francis hinggil sa same-sex civil union.

May mga natuwa at mayroon ding tumututol. Pero handa na nga ba ang Pilipino sa same-sex union?

Para sa isang family law expert na si Soledad Mawis, hindi pa handa ang mga Pinoy sa same-sex union.

Bagama't marami nang isinusulong na batas para sa LGBTQ+ community, naniniwala si Mawis na tradisyonal pa rin ang mga Pinoy kaya hindi pa ito masyadong tanggap.

Giit ni Mawis dapat proteksiyonan ang nasa same-sex partnership at dapat magkaroon ng batas sa co-ownership lalo’t hindi kinikilala ng batas ang same-sex marriage.

“Dapat paghandaan 'yan dahil itong mga tao naman ay nagmahal din po. Dapat ho magkaroon naman sana ng malinaw na batas kung saan sila ay maproteksiyonan,” sabi ni Mawis sa panayam sa TeleRadyo Biyernes.

Naniniwala rin ang abogadong si Katrina Legarda na kailangan ng partikular na batas kahit kinikilala ang same-sex cohabitation sa Family Code, partikular dahil sa isyu ng ari-arian, bank account at mga pribelehiyong nakukuha ng married couples.

Ayon kay Legarda, mismong si Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen ang nagsabing wala sa Konstitusyon ang pagbabawal sa same-sex marriage. Hindi rin aniya siya magugulat kung maglabas ng pananaw ang Korte Suprema dahil maraming batang mahistrado at dahil na rin sa family decisions kamakailan.

“There is nothing in the Constitution which prevents it kasi 'yung description ng family sa Constitution hindi husband-wife. Sometimes, we just have to wait for the Supreme Court to come out with something beautiful again,” sabi ni Legarda.

- Headline Pilipinas, 23 Oktubre 2020