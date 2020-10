Bentahan ng mga Christmas tree, decor sa QC matumal

Watch also in iWantTFC

Matumal ang bentahan ng mga Christmas tree, parol at iba pang Christmas decor sa Dapitan Arcade sa Barangay Sta. Teresita sa Quezon City, na kadalasang dinarayo ng mga mamimili sa tuwing Kapaskuhan.

Mas marami na ngayon ang naka-display na Christmas trees at decors at nakasabit na parol at Christmas lights pero walang namimili.

Ito'y sa gitna ng patuloy na quarantine dahil sa COVID-19 pandemic.

Diskarte ng mga tindera na mas palakasin ang pagbenta online at sila na mismo ang nagdedeliver kung malapit lang ang bahay ng customer. May online store na rin ang Dapitan Arcade.

“Pero hindi katulad noong nakaraang taon na marami, siksikan talaga. Ngayon po matumal po saka marami na ring nago-online kasi,” sabi ng tinderang si Leilyn Puriran.

Sa Dapitan Arcade, ang Christmas tree ay nasa P1,000 hanggang P5,000 ang halaga depende sa laki. Ang 6 hanggang 12 pirasong Christmas balls naman ay nasa P150 hanggang P300 habang ang Christmas lights nasa P100 hanggang P280.

Ang mga parol naman ay nasa P1,500 hanggang P7,000 ang isa depende sa desenyo at laki.

Samantala, may mga tindahan ng parol sa Barangay Valencia na napilitan na ring magsara dahil sa tumal ng benta.

“Mahirap makabenta ngayon kahit iilan na lang kami. Kasi karamihan sa mga customer 'yung mga luma nila pinapa-repair na lang,” sabi ni Michelle Isidro.

Umaasa pa rin sila na unti-unti nang sisigla ang kanilang negosyo pagkatapos ng panahon ng Undas.

- Headline Pilipinas, 23 Oktubre 2020