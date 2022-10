Watch more on iWantTFC

MANILA — Maluwag pa ang daloy ng trapiko sa Elliptical Road sa Quezon City nitong umaga ng Sabado, Oktubre 22.

Pero inaasahang magbabago ang sitwasyon kapag sinimulan na ang dry run para sa bagong traffic scheme ngayong Sabado sa bahagi ng Elliptical Road, Visayas Avenue at North Avenue.

Inumpisahan na ng mga tauhan ng Quezon City local government ang paglalagay ng mga plastic barrier sa mga kanto ng North Avenue at Visayas Avenue na magsisilbing temporary intersection island.

Ito ay para maiwasan ang pag-eembudo ng mga sasakyan tuwing rush hour at para maiwasan swerving o ang biglaang paglilipat ng mga sasakyan ng lane.

Ang mga motoristang liliko pa-kanan ay inaabisuhang manatili sa mga kanang lane papunta sa kanilang exit sa Elliptical Road.

Pag-aaralan pa ang bagong scheme at depende sa magiging resulta ay magkakaroon ng adjustment linggo-linggo.

Sa ngayon, may naka-deploy nang traffic enforcers ng Quezon City transport and traffic management department at ilang MMDA traffic enforcer.

Sa Lunes pa ang aktuwal na pagpapatupad ng bagong traffic scheme.

IBA PANG ULAT

Watch more News on iWantTFC