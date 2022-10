DOT umaasang aabot sa 2-M ang dayuhang turistang bibisita sa Pinas ngayong taon

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Umaasa ang Department of Tourism na aabot sa 2 milyon ang mga dayuhang turistang bibisita sa Pilipinas ngayong taon, ayon sa kalihim ng ahensiya ngayong Biyernes.

"The goal of course is to get it to the 2 million number. We're doing the very best that we can para maging open na yung Philippines for international travel and also to improve our enabling mechanisms for tourism dito sa Pilipinas," sabi ni Tourism Secretary Christina Frasco sa panayam ng ABS-CBN TeleRadyo.

Nitong linggong ito, sinabi ng ahensiya na nalampasan na ang target na 1.7 milyon international arrivals para sa taong ito matapos makapagtala ng 1.77 milyon noong Oktubre 17.

"We feel the great interest in the Philippines. And nakikita natin na nagsimula na yung recovery ng ating tourism industry sa Pilipinas," sabi ni Frasco.

Patuloy umano ang Philippine Travel Exchange program ng DOT na umabot na lagpas sa P172 milyon ang sales. Maituturing aniya itong record breaking.

May pitong stratehiya ang nais bigyan pansin umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa turismo, kabilang ang improvement sa infrastructure sa pakikipagtulungan sa DPWH, at pag-improve ng gateway access at seaports.

Kabilang din ang pagpapalawig ng digitalization at tourism experience ng mga dayuhan, at pagpapaganda ng mga palikuran sa bansa.

Gusto rin umano ng DOT na palakihin ang tourist information at pasalubong centers, at i-maximize ang domestic tourism sa pakikipagtulungan sa mga LGU para pagandahin ang iba't ibang tourist destination.

Ani Frasco, ang Pilipinas ay top of mind destination sa buong mundo.

—SRO, TeleRadyo, Okt. 21, 2022