Mga dalaw sa Manila North Cemetery maagang bumisita

MAYNILA—Nagsisimula nang magdatingan ang mga dadalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Manila North Cemetery.

Pasado 6 a.m. pa lang ng Biyernes, bukas na ang sementeryo at may paisa-isa nang pumapasok sa loob.

Mahigpit nang ipinagbabawal ang mga matatalim na bagay kahit gagamitin pa ang mga ito bilang panlinis ng mga puntod.

Sa mga nakaraang araw, may mga nakumpiska na ang mga pulis na matutulis na mga bagay, lighter, at sigarilyo.

Iniinspeksyon din ang mga bag at mga bitbit ng mga dadalaw sa police assistance desk sa labas ng sementeryo.

Hiwalay ang entrance ng babae at lalaki.

Bawal pa rin pumasok ang mga sasakyan tulad ng mga nakaraang taon pero may mga pumapasadang tricycle sa loob para sa mga hirap maglakad ng malayo.

Inaabisuhan din ang mga magulang na bagamat nasa Alert Level 3 ang Metro Manila, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok ng mga bata sa loob ng Manila North Cemetery.

Bago ang pandemya, umaabot sa 1 milyon ang bumibisita rito tuwing Undas.

Sa ika-2 pagkakataon, muli itong isasara sa paparating na Undas at bukas na lang hanggang 5 p.m. sa Oktubre 28 kaya ngayon pa lang, may mga maaga nang bumisita para iwas na rin sa dagsa ng tao.

Bagamat matumal pa ang bentahan, inaasahag magtaas na ng presyo ng floral arrangements sa harap ng Manila North Cemetery sa mga susunod na araw.

Ang mga maliliit na flower arrangement na dating mabibili sa P35, P50 na ngayon.

May mga mas malalaking floral arrangements din na mabibili sa P200 pero pwede pa rin namang tawaran ng mga suki.