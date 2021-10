Watch more on iWantTFC

MANILA—Bumababa na ang mga kaso ng COVID-19 sa Bicol Region, ayon sa Department of Health nitong Biyernes.

"Bumababa na ang ating mga kaso dito compared nung 3 to 4 weeks ago. Nag a-average ho tayo ng 420 to 430 cases a day," ani Dr. Ernie Vera, regional director ng DOH-Bicol Region, sa panayam sa TeleRadyo.

"Ngayon po, for the past 1 to 2 weeks, nasa mga 230 to 240 na lang cases natin per day. Bumababa na po siya."

Sa simula ng pandemya, nakapagtala ang Bicol Region ng kabuuang 43,115 kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang 12,656 na aktibong kaso at 1,334 na namatay sa sakit.

Subalit, nasa kritikal level pa rin ang ilang ospital sa rehiyon dahil sa mga COVID-19 patients, ani Vera.

Camarines Sur pa rin ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 na nasa 12,682. Sinundan ito ng Sorsogon (6,076), Albay (5,839) at Masbate (4,689).

Sinabi naman ni Vera na posibleng malayo pa ang herd immunity sa Bicol dahil sa pagtanggi ng maraming seniors na magpabakuna.

Sa huling tala ng DOH-Bicol Region, nasa 47 porsiyento pa ang fully vaccinated sa senior citizens o A2 habang 59 porsiyento sa mga may comorbidities o A3.

Lahat naman ng health workers sa rehiyon o higit 161,000 ay fully vaccinated.

"Ang ating mga seniors ay ayaw po nilang magpabakuna kahit pinupuntahan sila sa bahay... A lot of challenge po kasi natatali kami dito sa A2 population. We have to overcome this one bago maka-focus sa iba," ani Vera.