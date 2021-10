Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nasa "moderate risk" ng COVID-19 ang Cordillera Administrative Region dahil sa pagbaba ng mga bagong kaso ng sakit, ayon sa Department of Health nitong Biyernes.

May negative 24 percent sa 2-week growth change ng rehiyon habang nasa 36.50 na ang average daily attack rate nito, ayon kay Dr. Emelita Pangilinan, assistant regional director ng DOH-CAR.

"Ngayon po, nakahinga nang paunti-unti. Sana tuloy-tuloy na po 'yung pagbaba," aniya sa panayam sa TeleRadyo.

Nanatili sa "high risk" ang mga probinsiya ng Ifugao at Mountain Province habang "moderate risk" ang Abra, Apayao, Baguio City, Benguet at Kalinga.

Sa kasalukuyan, nakapagtala ang CAR ng kabuuang 87,654 na kaso ng COVID-19.

Ani Pangilinan, nasa 7,126 na lang ang aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Mas mababa ito sa mga nakalipas na linggo na nasa 10,000 hanggang 12,000 na active cases.

Baguio City ang nangunguna sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa CAR, na may 28,747. Sinundan ito ng Benguet (20,825), Kalinga (9,335) at Ifugao (9,218).

Itinuring dati ng DOH na "high risk" sa COVID-19 ang CAR dahil sa pagdami ng impeksiyon. Nasa "high risk" din ang bed at intensive care unit capacity ng rehiyon noon.