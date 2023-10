Bayad sa Saudi OFWs na apektado ng mga nabangkaroteng kompanya, inaayos na

Watch more on iWantTFC

Pinoproseso na ang bayad sa mga OFW na naapektuhan ng mga nabangkaroteng kompanya sa Kingdom of Saudi Arabia. Ibinahagi ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Filipino community bago siya umuwi mula sa summit ng Association of Southeast Asian Nations at Gulf Cooperation Council. Nagka-usap din sila ng Kuwaiti prince kaugnay naman sa umiiral na entry ban sa mga OFW. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Sabado, 21 Oktubre 2023.