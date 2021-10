Watch more on iWantTFC

MANILA – May mahigit 10,000 aktibong kaso ngayon ng COVID-19 sa Davao Region, ayon sa pamunuan ng Department of Health (DOH) sa rehiyon.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni DOH Region 11 Director Dr. Annabelle Yumang na may 10,515 aktibong kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar.

Pero aniya, karamihan sa mga pasyenteng ito ay asymptomatic.

“So majority of this are asymptomatic, which is 6,409 yung mga asymptomatic natin.”

“Yung mild cases naman meron tayong 3,438 and severe cases 607, and yung critical cases naman natin ay 61,” sabi niya.

Ayon kay Yumang, bumababa na ang mga nakikita nilang kaso sa rehiyon.

Isinailalim sa Alert Level 4 ang lalawigan ng Davao Occidental kasunod ng pagpapalawig sa ibang bahagi ng bansa ng alert level system na unang ipinatupad sa Metro Manila.

Nasa Alert Level 3 ang Davao City at Davao del Norte, habang nasa Alert Level 2 naman ang Davao de Oro, Davao del Sur, at Davao Oriental.

Pero ayon kay Yumang, marami pang bakanteng kama para sa mga COVID-19 patients sa Southern Philippines Medical Center, isa sa mga pinakamalaking ospital sa rehiyon.

“Yung mga public hospitals naman natin ‘no ay nakikita naman namin, tulad for instance sa Southern Philippines Medical Center, yung pinakamalaking hospital natin dito, yung isolation beds niya [na] available, malaki pa rin po ah, meron pang 265 beds available out of 628,” paliwanag niya.

Dagdag pa ni Yumang, higit 123,000 health workers na ang bakunado sa kanilang lugar.

Wala rin aniya silang problema sa supply ng oxygen at iba-ibang gamot sa ngayon.

--TeleRadyo, 21 October 2021