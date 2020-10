Baclaran church, naghahanda na sa pagtaas ng seating capacity

Watch also in iWantTFC

MANILA - Pinaghahandaan na ng Redemptorist Church sa Baclaran ang posibleng pagtaas ng seating capacity nito sa 30 porsyento.

Ayon sa rector ng simbahan na si Fr. Victorino Cueto, hanggang 500 na tao pa rin ang puwedeng papasukin sa simbahan kaya nagbibilang ang mga guwardiya sa gate pa lang.



Pero matapos sabihin ng Malacañang na pag-uusapan ng Inter-Agency Task Force (IATF) ang posibilidad na gawing 30 percent na ang seating capacity, sabi ni Fr. Cueto ay inaayos na nila ang kakayahan nila para rito.

Kasama na riyan ang mga patakaran sa paghuhugas ng kamay, pagdagdag ng mga volunteer para gabayan ang pagpasok at pag-upo ng mga tao, maging ang magiging daloy ng mga maglalakad tuwing misa at pagkuha ng Komunyon.



Inaasahan nila na ngayong Linggo nila ito maipatutupad kapag naayos ang paghahanda.

"We hope that it will be this Sunday. May mga ayusin pa lang regarding some technical concerns for hand washing, volunteers to guide, dynamics ng flow ng traffic ng mga tao, etc," sabi niya sa isang text message.

Dahil Baclaran Day ang Miyerkules, patuloy na dumarating ang mga nagsisimba kahit hindi oras ng misa.



Magkahiwalay ang daanan ng tao papasok at palabas ng compound sa mga gate sa Roxas Boulevard Service Road at Redemptorist Road.

Tumatapak sa foot bath ang nakapila sa gate at kinukunan ng temperatura. Dini-disinfect naman ang mga bisikleta na pwedeng ipasok sa loob.

Nagsisilbing usher naman sa loob ng simbahan ang mga guwardiya para masunod ang physical distancing. Dalawa hanggang tatlong tao lang ang pwedeng makaupo sa isang bangko.

Naglagay ng dagdag na upuan sa gilid para may maupuan ang iba.

Ayon kay Fr. Cueto, dati ay aabot ng 8,000 katao ang capacity sa Baclaran Church para sa mga nakaupo at nakatayo.

Tantiya nila, sa ilalim ng 30 percent seating capacity, nasa 700 hanggang 800 tao o wala pang 10 porsyento nito ang maaaring papasukin sa simbahan.

Posible ring madagdagan ang numerong ito kapag napag-aralan na nila ang bagong seating capacity.

Nauna nang ginawang 30 percent ang capacity ng mga simbahan at iba pang religious gathering sa lungsod ng Maynila.

- TeleRadyo, 21 Oktubre 2020