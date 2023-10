Watch more on iWantTFC

Pinagbawalan ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Department of National Defense (DND) na gumamit ng artificial intelligence (AI) photo generator applications (apps).

Ayon sa kalihim, posibleng magdulot ito ng peligro sa seguridad at privacy dahil maaaring magamit ang apps sa paglikha ng mga pekeng profiles na gagamitin sa mga ilegal na gawain. News Patrol, Biyernes, Oktubre 20