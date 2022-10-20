Marcos tiniyak ang patuloy na suporta sa mga beterano sa World War II
ABS-CBN News
Posted at Oct 20 2022 07:41 PM
PatrolPH, Tagalog news, TV Patrol, Leyte, San Juanico Bridge, Leyte Gulf, Samar
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