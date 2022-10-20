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Marcos tiniyak ang patuloy na suporta sa mga beterano sa World War II

ABS-CBN News

Posted at Oct 20 2022 07:41 PM

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Lumipad sa Leyte at Samar si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan ang serye ng mga aktibidad, kabilang na ang pagpapailaw ng San Juanico Bridge. Kinilala naman ng pangulo ang kabayanihan n mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa anibersaryo ng Leyte Gulf landings. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Huwebes, 20 Oktubre 2022
 

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