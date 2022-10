Watch more on iWantTFC

Naghihikayat ang Department of Migrant Workers ng mga Pilipinong healthcare at blue-collar workers na mag-apply para sa Canada at Guam.

Ayon kay Zaldy Patron, Philippine consul-general ng Calgary, ongoing ang hiring sa Saskatchewan kung saan government-to-government project ang pagha-hire ng mga healthcare worker.

Ang premiere ng Alberta ay pumirma umano ng kasunduan sa ilalim ng DMW dahil sa pangangailangan ng mga nurses dito.

Aniya, base sa website ng gobyerno sa Canada, ang sahod ng isang nurse sa Canada ay nasa 40 Canadian dollars kada oras, at umaabot ito sa P300,000 kada buwan.

Ayon naman kay DMW Asec. Levinson Alcantara, kailangan makipag-ugnayan sa DFA at DOH ang mga nagnanais na magtrabaho bilang temporary workers sa Canada.

Nangangailangan din umano ng mga karpintero, mason at engineers ang mga construction company sa Guam.

Sa mga nais makakuha ng impormasyon sa trabaho at requirements, maaring bisitahin ang website ng DMW.

Ayon kay Alcantara, makipag-ugnayan din sa POEA sa mga nagnanais na makapagtrabaho sa Canada na hindi kasama na nakapaloob sa MOU.—SRO, TeleRadyo, Okt. 19, 2022