'Bagong lipunan' ginamit pantukoy sa martial law sa leksiyon: Marinduque student
ABS-CBN News
Posted at Oct 20 2022 08:46 PM
PatrolPH, Tagalog news, TV Patrol
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