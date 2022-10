Watch more on iWantTFC

Inihayag ng isang senior high school student sa Marinduque na ginagamit ang terminong "new society" o bagong lipunan para tukuyin ang panahon ng martial law sa kanilang leksiyon sa eskuwelahan. Isang guro naman sa Maynila ang umaming sinabihan silang magtanggal sa curriculum sa Humanities and Social Sciences strand ng ilang aralin at artikulo patungkol sa batas militar. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Huwebes, 20 Oktubre 2022