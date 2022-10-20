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'Bagong lipunan' ginamit pantukoy sa martial law sa leksiyon: Marinduque student

ABS-CBN News

Posted at Oct 20 2022 08:46 PM

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Inihayag ng isang senior high school student sa Marinduque na ginagamit ang terminong "new society" o bagong lipunan para tukuyin ang panahon ng martial law sa kanilang leksiyon sa eskuwelahan. Isang guro naman sa Maynila ang umaming sinabihan silang magtanggal sa curriculum sa Humanities and Social Sciences strand ng ilang aralin at artikulo patungkol sa batas militar. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Huwebes, 20 Oktubre 2022

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