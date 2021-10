CALIFORNIA—Inaresto ng mga pulis nitong Miyerkoles (Manila time) sa San Diego, California ang asawa ng nawawalang Pinay dahil umano sa pagpatay at pagkawala ng biktima.

Hinuli ng mga awtoridad si Larry Millette sa bahay ng mag-asawa sa Chula Vista dahil sa kasong murder.

Hindi pa nahahanap ang katawan ni May Millette na pinaniniwalaan na pinatay.

After missing for 9 months, Chula Vista police & SD district attorney have arrested missing Pinay Maya Millette’s husband Larry. They say evidence shows he killed and disposed of the body. The search for Maya’s remains will continue @TFCNewsNow @ABSCBNNews @ANCALERTS pic.twitter.com/N3cBqifYk0