MAYNILA—Mas marami na ang makakapasok sa loob ng Baclaran Church sa Parañaque nitong Miyerkoles na tinaguriang "Araw ng Baclaran".

Kadalasan dagsa talaga sa simbahan ang mga deboto ng Mother of Perpetual Help tuwing Miyerkoles.

Ito ang unang Baclaran Day na nasa Alert Level 3 ang Metro Manila kaya mas maluwag ang patakaran sa mga religious gathering.

Itinaas na sa 30 porsiyento ang indoor capacity mula sa dating 20 porsiyento at 50 porsiyento naman ang outdoor capacity mula sa dating 30 porsiyento. Inaasahan na higit 1,000 ang puwedeng magsimba sa loob at labas ng Baclaran Church.

Tuloy pa rin ang pagsunod sa health protocols. Kailangan magpakita ng vaccination card kung papasok sa loob ng simbahan. Maari naman magdasal sa labas kung hindi pa bakunado.

Kailangan din magsuot ng face mask at face shield at sumunod sa patakaran sa social distancing. Sa loob ng simbahan, hindi magkatabi sa upuan ang mga tao at sa labas may marker naman kung saan puwede tumayo.

May mga nakatambay naman sa labas ng gate, karamihan sa kanila mga bikers at riders na nagdasal lang saglit bago bumiyahe muli. Marami na ring vendors na natuwa sa pagdami ng mga tao.