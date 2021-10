Watch more on iWantTFC

Pabor ang ilang senador at pinuno ng Department of Budget and Management na bawasan ang kapangyarihan ng PS-DBM, ang opisinang nangasiwa sa umano'y maanomalyang pagbili ng medical supplies noong 2020. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Miyerkoles, 20 Oktubre 2021