Pinakabatang nasunugan sa Commonwealth, nahatiran ng tulong

MAYNILA - Naabutan ng kaunting tulong ang isang 2-buwang gulang na sanggol na kabilang ang pamilya sa higit 100 katao na nasunugan sa Barangay Commonwealth sa Quezon City.

Pansamantalang naninirahan sa mga modular tent sa covered courts ng barangay ang mga nasunugan kamakailan.

Laking pasalamat naman ni Rose Ann Sarmiento sa naibigay na tulong sa kanila ng programang Kabayan ni Noli De Castro.

Nahatiran sila ng gatas para sa ina, diaper at beddings para naman sa baby, at school bag para sa isa pa niyang anak na may sakit dahil nakalabas ang bituka nito.

“Nag-aantay na lang po kami ng update para po sa operation niya po,” sabi ni Sarmiento.

- TeleRadyo, 20 Oktubre 2020