P641-B presidential funds hiniling ilipat sa mga programa sa kalusugan, edukasyon

Hiniling ng Makabayan bloc na ilipat ang higit P600 bilyon sa 2021 national budget na inilaan sa Office of the President at ibang ahensiya sa mga programang pangkalusugan, pang-edukasyon, pangkabuhayan at pang-ayuda sa mga apektado ng pandemya. Iginiit naman ng Malacañang na hindi puwedeng gawin ang ganoong pagbabago. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Martes, 20 Oktubre 2020