Watch more on iWantTFC

Pormal na nagtungo si Roy Mabasa sa Department of Justice para pagtibayan ang reklamong murder na isinampa ng PNP laban kay Joel Escorial at iba pang kasamahan niya umano sa krimen. Inilabas na rin ng NCRPO ang larawan ng tatlo pang idinadawit ni Escorial sa krimen na may reward money na higit P6 milyon para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kanilang kinaroroonan. Nagpa-Patrol, Karen Davila. TV Patrol, Miyerkoles, 19 Oktubre 2022.