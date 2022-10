Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nasa higit P152,000 ang kabuuang naibigay ng mga nabiktima sa umano'y pekeng recruiter na ka miyembro pa nila sa fraternity.

Ayon sa salaysay ng isang biktima, nangako sa kanila ang suspek ng mga trabaho sa Japan tulad ng pagwe-waiter at driver na libre pa ang accommodation.

Ngunit matapos ang ilang buwan ay patuloy lang ang suspek sa panghihimok sa kanila na mag-recruit pa ng iba pang kasama sa frat.

At dahil hindi pa din sila makaalis dito na sila kinutuban at kinontak ang umanoy kakilala ng suspek sa Japan at doon na nila nalaman na hindi pala totoo ang mga pinangako sa kanila.

Dito na ikinasa ng PNP anti-cybercrime unit ang operasyon at tiniktikan ang suspek sa social media hanggang sa makuha ang loob nito para makipagkita.

Sa isang restaurant sa Marikina, ikinasa ang entrapment operation kagabi kasama ang huling narecruit nito.

Sa ngayon, kabuuang 13 biktima ang nakikipag-ugnayan sa Eastern District Anti-Cybercrime team para sa pagsasampa ng kaso. Lahat sila ay siningilan umano ng P10,370 pesos bawat isa.

Nahaharap sa kasong large scale estafa ang suspek.—Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News