MAYNILA - Hinimok ngayong Martes ng Philippine National Police ang publiko na simulan nang dumalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay.

"Start visiting our loved ones starting today. 'Wag na natin hintayin na by Oct. 29 papasok tayo, dahil sarado po 'yun,” pahayag ni PNP spokesperson, Col. Roderick Alba.

Isasara ang mga sementeryo at kolumbaryo sa National Capital Region simula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2.

Sinabi sa TeleRadyo ni Alba na kung makakadalaw nang mas maaga ay hindi magsisiksikan at mapapanatili ang health protocols.

Ngayon pa lang ay nagtayo na ng assistance desk ang PNP sa mga sementeryo.

Paalala ng pulisya sa mga pupunta ng puntod ng kanilang mga yumao na laging sundin ang minimum public health standards.

Dagdag pa ni Alba, magre-refocus ang PNP ng kanilang deployment sa ilang pasyalan para sa inaasahan ding dagsa ng mga tao sa mga tourist spots sa panahon ng Undas.

- TeleRadyo 19 Oktubre 2021