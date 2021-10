Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Dumami ang mga taong nasisitang lumalabag sa mga health protocol sa implementasyon ng unang tatlong araw ng Alert Level 3 sa Metro Manila.

Ayon kay Col. Roderick Augustus Alba, tagapagsalita ng Philippine National Police (PNP), 48.55 percent ang itinaas ng mga nahuling violators ng National Capital Region Police Office nitong Lunes.

Mula sa mahigit 5,000, umakyat ng 8,273 ang mga nahuli kung saan mahigit 4,000 dito ay sinita dahll sa paglabag sa ipinatutupad na curfew at mga non-APOR.

“Sa data nating ngayon Oct. 16 to 18, meron pa rin tayong na warningan na, this is a running number, 4,144 sa NCR area lang yun,” ayon kay Alba.

Sa TeleRadyo, sinabi ni Alba na inaasahan pa nila ang pagdami ng mga tao sa labas dahil na rin sa pagtaas ng kapasidad sa mga pampublikong mga lugar at establisyemento.

“Kailangan nating mag cooperate. This is a collective effort ng lahat. Ang importante dito let’s just observe yung minimum public health standards at sumunod lang po tayo sa mga panuntunan na pinaiiral,” sabi niya.

- TeleRadyo 19 Oktubre 2021