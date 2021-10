Medical oxygen tanks mula sa DOH, dumating na sa Oriental Mindoro

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Dumating na sa Oriental Mindoro ang limang truck ng medical oxygen tanks mula sa Department of Health refilling station sa Batangas.

Ilang linggo nang dumadaing ang mga doktor na kulang na kulang ang mga medical oxygen tank at hirap silang makahanap ng supply.

Nasa 204 na oxygen tanks ang napunta sa Oriental Mindoro Provincial Hospital, 40 sa Oriental Mindoro Center District Hospital, 22 sa Oriental Mindoro South District Hospital, 12 sa R. Umali Hospital, 20 sa Pinamalayan Doctors Hospital at iba naman ay sa mga rural health units.

Ayon kay Dr. Dante Nuestro, chief of hospital ng Oriental Mindoro Provincial Hospital, kulang pa rin ang mga dumating na oxygen tanks kaya inaasahan nila ang 1,000 medical tanks na binili naman ng provincial government na posibleng dumating ngayong linggong ito.

“Yung mga na-refill ng DOH nandito na pero good for two days lang kasi yun. Pero yung mga bagong tangke ang pangako sa akin ngayong Huwebes. Pero ang nirefill lang nila medical oxygen, yung compress air na ginagamit sa mga pambata, pang baby ay nasauli natin ang walang refill dahil hindi nagrefill doon sa Batangas, special daw yun sa Manila talaga,” sabi ni Nuestra.

Naging malaki ang problema sa supply ng medical oxygen tanks sa mga ospital sa Oriental Mindoro dahil sa biglang paglobo ng nagkakasakit ng COVID-19.

Samantala, sa Puerto Galera, ibinalita ni Mayor Rocky Ilagan na matapos ang kaniyang mga panawagan at apela ay dumarami na ang bakunang dumarating. Tuloy-tuloy na ang pagbabakuna sa Puerto Galera na umabot na sa higit 1,000 kada araw.

Sa ngayon nasa 15,000 na ang mga may first dose at 5,000 ang fully vaccinated mula sa target na 22,000 na nagparehistro.

Ayon kay Ilagan, dahil sa pagdami ng nababakunahan, malaki ang maitutulong nito sa kanilang turismo.

“Pag tuloy-tuloy ito, baka naman ma-achieve namin yung 75 percent by last week of November. Ang tinitingnan namin baka by second week ng December makapag-fully open kami talaga. Pinaka minimum requirement namin siguro antigen, aside from the fully vaccinated na automatic pasok yun pero hindi na siya RT-PCR. Hindi pa siya final,” sabi ni Ilagan.

Sa ngayon, nasa 300 hanggang 400 pa lamang ang mga turistang dumarating sa Puerto Galera tuwing weekend at 90 percent sa turista ay fully vaccinated na rin.

- TeleRadyo 19 Oktubre 2021