Hindi bababa sa 500 patay sa airstrike sa ospital sa Gaza

Watch more on iWantTFC

Limandaan ang patay, kabilang ang mga healthcare worker, pasyente at bata, sa airstrike na tumama sa isang ospital sa Gaza City. Mariing kinundena ng World Health Organization at ilang mga bansa ang pambobomba habang nagpalitan ng sisi ang Israel at Palestine kung sino ang may sala. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Miyerkoles, 18 Oktubre 2023