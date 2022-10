Umano'y gunman sa Percy Lapid ambush ikinanta ang ibang kasama

Watch more on iWantTFC

Iniharap sa media ang umano'y gunman sa likod ng pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid. Sa harap ng media, inusisa ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang suspek na umano'y sumuko at nagsuko rin ng baril na umano'y ginamit sa pagpatay. Nagpa-Patrol, Jorge Carino. TV Patrol, Martes, 18 Oktubre 2022.