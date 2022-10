Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Dapat pinayagan rin ang mga pampublikong paaralan na ituloy ang blended learning sa susunod na buwan, inihirit ng isang grupo ng mga guro ngayong Martes.

Kasunod ito ng pagpayag ng Department of Education (DepEd) na ipagpatuloy ang blended learning sa mga pribadong paaralan. Una nang sinabi ng DepEd na kailangan nang maging face-to-face ang klase sa lahat ng mga eskwelahan sa bansa simula Nobyembre 2.

“Sa tingin namin, dapat pareho na lang na pinayagan na magkaroon ng blended. Unang-una hindi naman lahat ng eskwelahan ay magkakaroon ng blended; yun lamang mga mangangailangan talaga po nung tinatawag po natin na distance learning modalities, kahit po 1 araw o 2,” ani Teachers’ Dignity Coalition chairperson Benjo Basas.



Aniya, may mga eskwelahan pa na kailangan pa ring gumamit ng distance learning.

“Hindi naman ito pahinga eh ‘no, kundi ito ay pag-aaral pa rin kasi yung 1 day na ‘yan pwedeng gamitin yan sa pagbibigay ng assignment… yung mga bata either online or modular,” sabi ni Basas sa panayam ng TeleRadyo.

“Sa tingin naman nakakatulong din ito doon sa tinatawag ng DepEd na ngayon na ina-advocate ng DepEd na mental health both for our teachers and students as well,” dagdag niya.

Pero diin naman ni DepEd spokesperson Michael Poa, maaaring sumulat sa mga regional director ang mga paaralan kung nais nilang ipagpatuloy ang blended learning.

“Yung mga public schools, pwede pong humingi ng exemption mula sa kanilang regional directors depending on their situation. At siyempre po, pag tayo ay natamaan ng calamities, yung mga masususpende na mga klase po sa public schools, siyempre exempted din po dyan sa 5-day in-person,” aniya.

— TeleRadyo, 18 Oktubre 2022