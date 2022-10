Presyo ng ilang red onions, mas mataas pa rin sa SRP

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Isang linggo matapos ipatupad ng Department of Agriculture (DA) ang suggested retail price or SRP sa pulang sibuyas, may mga nagbebenta pa rin nito sa Marikina Public Market nang mas mataas sa SRP.

Ayon sa mga nagtitinda, mahal pa rin ang kuha nila sa kanilang mga supplier. kaya lugi sila kung susunod sa SRP.

Nasa P180 kada kilo ang bentahan ng pulang sibuyas, na mas mataas nang P10 sa itinakdang P170 na SRP.

"Kaya naman po, kaya lang siyempre minsan marami ang bulok ng sibuyas eh kaya inaano namin sa P180, maraming natatapon , malulugi talaga kaya po 180 ang bentahan namin,” ayon sa tinderang si Yolanda Dimacale.

Ang ilan namang mamimili ng sibuyas gaya ni Ellsworth Roldan, sinabing nagtitipid na sa paggamit ng sibuyas.

"Mahal talaga, dati pagnaglalagay ako niyan, maramihan ako maglagay ng sibuyas, ngayon tipid kasi sobrang mahal,” aniya.

Samantala, may iilang tindahan na may display na puting sibuyas sa nasabing palengke, pero tikom ang bibig ng tindera nang tanungin kung magkano ang bentahan nila.

Ilang buwan nang bihira ang bentahan ng white onions dahil sa mataas na presyo nito at kahinaan ng lokal na produksyon. Hindi pa rin pinapayagan ng pamahalaan ang importasyon nito.

