MAYNILA—Arestado ang tatlong lalaki matapos umano sila magpanggap na mga miyembro ng Manila Traffic and Parking Bureau para makapangotong.

Ayon sa Manila Police District, nakatanggap ng mga reklamo ang opisina ng MTPB na may mga nagpapakilalang tauhan nila.

Ang isa sa mga suspek, nakasuhan na umano noon ng robbery.

"Ito ay nakasuot ng uniporme ng MTPB at naninita along highway ng Road 10 at dun na nila nagagawa 'yung pag-extort nila sa behiculo ... Ang madalas nito 'yung gabi; mga beating the red light, disregarding traffic lights. 'Pag nakita na nilang nag-violate hahabulin na nila paparahin nila ... At the same time yung mga naka-illegal park din sa Road 10," ani P/Lt. Col. Rosalino Ibay Jr., commander ng MPD Police Station 1.

Ayon pa sa MPD, posibleng sa Road 10 sa Tondo, Maynila pinili ng mga suspek na gawin ang kanilang modus dahil maraming trak na dumaraan dito at ito rin ang nagsisilbing entry at exit points ng mga sasakyang nanggaling ng North at South ng Metro Manila.

Iniimbestigahan pa ng MPD saan nagpagawa ng uniporme ang tatlong suspek.

Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspek na nakakulong ngayon at nahaharap sa kasong robbery, extortion at usurpation of authority.—Ulat ni Larize Lee, ABS-CBN News