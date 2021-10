Watch more on iWantTFC

Naging punuan ang mga lugar na pinayagan nang magbukas at mapuntahan, partikular ang mga restaurant at parke, matapos ibaba sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Ramdam din ang paglabas ng mas maraming tao sa pagsisikip muli ng daloy ng trapiko. Ayon din sa Metropolitan Manila Development Authority, pinaplantsa pa ang guidelines kaugnay sa paglabas ng mga bata at senior citizen. Nagpa-Patrol, Doris Bigornia. TV Patrol, Lunes, 18 Oktubre 2021