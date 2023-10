3 arestado sa Pampanga dahil sa 'black dollar scam'

Watch more on iWantTFC

Arestado ng National Bureau of Investigation sa Pampanga ang dalawang taga-Cameroon at Nigeria dahil sa umano'y pagbebenta ng mga pekeng US dollars. Ang kanilang modus ay tinaguriang "black dollar scam." Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Martes, 17 Oktubre 2023