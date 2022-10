Rider himalang nakaligtas matapos pumailalim sa trak sa QC

Watch more on iWantTFC

MANILA -- Milagrong galos lang ang tinamo ng isang motorcycle rider sa Quezon City matapos nitong pumailalim sa isang 22-wheeler truck Linggo ng gabi sa may Luzon Avenue.

Agad na nilapatan ng mga rescuer ng paunang lunas ang drayber.

Nadatnan pa ng ABS-CBN News ang motor ng rider na nakalusot sa ilalim ng trak. Pero sa likod ng trak, meron ding isa pang rider na nadamay sa insidente, pero hindi na ito nagpadala sa ospital.

Ayon sa drayber ng trak, galing siyang Cainta at dadalhin sana ang kargang bakal sa Bulacan. Mabagal umano ang takbo niya sa paakyat na bahagi ng flyover nang biglang sumulpot ang dalawang motor.

Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Posibleng maharap sa reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury ang drayber ng trak.