MAYNILA – Nagpahayag ng pagkaalarma ang National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) sa pagbisita ng mga opisyal ng Philippine National Police (PNP) sa mga bahay ng ilang mga mamamahayag nitong mga nagdaang araw.

Una nang naiulat na sina Adrian Ayalin ng ABS-CBN News, JP Soriano ng GMA News at David Oro ng DWIZ ay pinuntahan ng mga pulis sa kanilang mga bahay nang walang paunang koordinasyon sa kanila.

“Nakakaalarma po talaga ang ginagawa ng pulis dahil wala naman silang maayos na koordinasyon, sa mga newsrooms at kahit sa mga media organizations,” ani NUJP Secretary General Ronalyn Olea ngayong Lunes.

Kuwento ni Olea, hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa mga mamamahayag sa Pilipinas.

“I think years back, doon naman sa mga defense reporters. Ginawan nila ng so-called ‘background check.’ Pero eto na lang po ulit nangyari ang ganito, at yung timing ay medyo… hindi po natin masisisi yung mga kasamahan doon sa nararamdaman nilang anxiety lalo’t after ng pagpatay ito kay Percy Lapid.”

Una nang ipinaliwanag ng mga pulis na ginawa nila ang pagdalaw bilang hakbang upang proteksyonan ang mga mamamahayag matapos ang pagpatay kay Lapid, na ang tunay na pangalan ay Percival Mabasa. Humingi na rin ng tawad sa media ang kanilang mga opisyal.

Diin ni Olea, maraming mas mainam na paraan para protektahan ang mga mamamahayag sa Pilipinas.

“Kung gusto niyo po talagang protektahan ang mga journalist, unahin niyo po yung marami na ring kaso na unresolved pa rin hanggang ngayon,” aniya.

“Hindi lang po media ang at risk ngayon…obligasyon po ng gobyerno na protektahan ang lahat ng ordinaryong mamamayan laban sa mga krimen at iba pang hindi magandang pangyayari,” dagdag pa niya.

--TeleRadyo, 17 Oktubre 2022