KBP nananawagan ng dayalogo sa PNP

MAYNILA -- Dayalogo sa pagitan ng Philippine National Police (PNP) at media ang nakikitang solusyon ng presidente ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas (KBP) kaugnay ng kontrobersyal na pagbisita ng mga pulis sa bahay ng ilang miyembro ng media.

Ayon kay KBP President Herman Basbaño, dapat idaan na lang sa dayalogo ang usapin sa seguridad ng mga taga-media.

Aminado si Basbano na alanganin ang ginawang pagbisita ng mga pulis sa bahay ng ilang taga -media kaya dapat aniya na mapag-usapan ito para makabuo ng mekanismo para sa proteksyon ng media.

"Parang alanganin yun kasi. Tapos biglaan lang, hindi mo malaman may pupunta sayo, hindi mo naman masigurado kung member ng PNP natin yan," aniya.

"Talaga may coordination, the best talaga ay siguro idaan sa media entity o sa media office, maybe sa broadcast, maybe sa print o online na mga media group na dapat diyan ang coordination ng mga kapulisan natin no kung hindi sa opisina sa media organization siguro," dagdag pa ni Basbaño.

"Pero kung may threat talaga of course kailangan talaga na direktang makipag-usap sa member ng media."

Una nang humingi ng dispensa ang acting director ng Eastern Police District na si Col. Wilson Asueta sa kawani ng media na residente ng Marikina City na una nang binisita ng PNP.

Ayon kay Asueta, nais lang daw nilang masiguro ang kaligtasan ng media matapos ang pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o Ka Percy Lapid.

"May mga napuntahan na so merong nag-appreciate, meron ding nag comment. Well of course kung na parang kung privacy ang pinauusapan ah our apology na lang basta it's not our intention to violate their privacy. Ang kailangan namin maging pro active lang kami sa PNP," ani Asueta.

Sa isang hiwalay naman na panayam sa TeleRadyo, sinabi ni PNP Spokesperson Col. Jean Fajardo na ipinatigil na nila ang pagbisita ng mga pulis sa tirahan ng mga miyembro ng media.

"Ipinatigil na po ito dahil nga po sa nangyaring pagkaalarma po ng mga kasamahan natin sa media, at sa ngayon ay magbabalangkas po ng mga specific guidelines kung paano nga po mas mapapaigting yung ugnayan natin sa mga kasamahan natin sa media without doon sa ika ngang tinatawag nilang there was an invasion of privacy," aniya.

Sinabi din ni Fajardo na nananatili silang bukas sa mga suhestiyon ng media kung paano sila mapoprotektahan nang may nananatiling paggalang sa kanilang karapatang pantao.

Ayon kay Fajardo, ang utos na bisitahin ang mga miyembro ng media para sa umano'y threat assessment ay nagmula sa pamunuan ng National Capital Region Police Office (NCRPO).

Idiniin din niya na wala silang hawak na listahan ng mga address ng mga empleyado ng media sa buong bansa.

"Nakausap natin personally yung hepe ng Marikina dahil nga doon sa nangyaring insidente at according to him ay wala naman silang hawak na listahan ng mga address ng mga mamamahayag o mga kasamahan natin sa media," aniya.

Paliwanag ni Fajardo, "Nung nagkaraoon ng utos na mag-reach out sa mga kasamahan natin sa media at alamin ang kanilang sitwasyon at magconduct ng threat assessment po na kinakailangan at katulad nung dati na nating ginagawa ay tayo ay nakipag-ugnayan sa ating mga barangay officials."

"And from there, nai-explain sa kanila kung ano yung intensyon natin, bakit tayo nagtatanong kung may mga nakatira ba doon na mga media personalities at from there at, alam naman natin kapagka may mga high -profile personalities sa ating lugar ay kilala naman normally ng mga barangay officials yan at nabanggit nga na meron doon at yun ang naging simula kung paano sila napunta doon sa bahay."

Samantala, iginiit ni NCRPO Spokesperson PLt. Col. Dexter Versola na walang profiling or surveillance na ginawa sa mga peryodista.

"Personally, I assure you Sir, there was no profiling done. Nagtanong lang po ang ating mga kapulisan sa ground."

Dagdag pa niya, "Kaya ang intention lang is to, magbigay ng mas magandang serbisyo sa ating media personalities. For example na nga lang kung may threat doon, ay i-include na nila doon yung kanilang beat patrol sa lugar na yun."