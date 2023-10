Watch more on iWantTFC

Tila may girian sa pagitan ng House of Representatives at ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang inamin ng isang opisyal ng Kamara matapos maglabas ng pahayag ang mga political party leaders para sagutin ang mga pahayag ng dating pangulo. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Lunes, 16 Oktubre 2023