Binuntutan at tinangkang harangin ng barkong pandigma ng China ang isang barko ng Philippine Navy na magdadala ng supply sa Rizal Reef Station na okupado ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Tinawag itong delikadong maniobra ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon lamang naiulat sa publiko ang ganitong insidente sa pagitan ng mga barkong pandigma ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Lunes, 16 Oktubre 2023