Isinusulong ng isang kongresista na maimbestigahan sa Kamara ang pagbisita ng mga pulis sa bahay ng ilang miyembro ng media. Naalarma ang ACT Teachers Party-list at National Union of Journalists of the Philippines pero naniniwala ang dating pangulo ng National Press Club na walang masamang intensiyon ang Philippine National Police. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Linggo, 16 Oktubre 2022