Sanggol ng nakakulong na aktibista ililibing ngayong araw

MAYNILA - Nakatakdang ilibing ngayong Biyernes ang sanggol na si Baby River, anak ng nakakulong na aktibistang si Reina Mae Nasino.

Hindi pa pinapayagan ang media na pumasok sa loob ng punerarya kung saan pinaglalamayan pa ang sanggol.

May mga pulis din na nasa labas.

Alas-10 ng umaga inaasahang magsisimula ang funeral procession pero hindi na pinayagan pa ang ina ng sanggol na makadalo dito.

Bago dalhin sa Manila North Cemetery ang mga labi ng sanggol ay magsisindi muna ng kandila sa Mendiola ang mga kaanak at taga suporta.

Tatlong oras lamang ang ibinigay ng korte kay Nasino para sa libing ng kaniyang anak. Nauna nang nakiusap ang kaniyang mga kaanak at iba’t ibang concerned groups sa mga pulis at Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) na huwag gawing tensiyonado ang libing.

Hiling nila na sana igalang ang huling sandali ni Nasino kasama ang anak.