Gunman na naka-SUV: Lalaki patay, 1 sugatan sa pamamaril sa Tondo

MAYNILA - Patay ang isang lalaki matapos paulanan ng bala ang kaniyang bahay sa Brgy. 138, Balut, Tondo, Maynila Huwebes ng gabi.

Pasado alas otso nang pagbabarilin ng mga hindi pa kilalang suspek ang tirahan ni Alfredo Roy Elgarico sa Younger Street, kung saan naroon din ang bayaw niyang si Jay-r Castolome na nasugatan.

Unang binaril umano ng mga gunman si Castolome. Nang tutulungan sana ni Elgarico ang bayaw, binaril din siya ng mga suspek.

Nasa 12 basyo ng 9 mm at kalibre .45 na baril ang narekober sa crime scene.

Sakay ng SUV at may suot na mask at sumbrero ang mga gunman, ayon sa chairman ng Brgy. 138 na si Victor Hepte, Jr.

Blangko pa ang pamilya ng mga biktima sa posibleng motibo sa pamamaril pero dati nang may kaso ang dalawa na may kaugnayan sa droga at ilegal na baril.

Aminado rin si Roylyn Elgarico, asawa ng nasawi at kapatid ng sugatan, na napagbintangang naghagis ng granada ang magbayaw sa Raxabago Police Station.

Noong 2014, nakulong sila pero na-dismiss din ang kaso.

Tatlong suspek ang pinaghahanap ngayon ng mga pulis.